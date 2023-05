Gretchen volta a sofrer críticas por aparência e reage na internet: 'Falta de sororidade'

Eterna rainha do rebolado, Gretchen usou as redes sociais, nesta quinta-feira (18), para desabar sobre algumas críticas que vem sofrendo na internet. Dessa vez, a cantora foi criticada pela esteticista Katia Martins, que apontou alguns defeitos de pele na artista, que não gostou nada da declaração . Gretchen não gostou do posicionamento e e prometeu processá-la.

"É bom que eu moro em Portugal e meu advogado é daqui. O processo vem e vou receber em euro. Viu Dra.?", disse a artista.

​A profissional fez um vídeo para comentar sobre os defeitos do pescoço que estaria ressecado e "sem vida". Gretchen pediu, ainda, para os internautas pararem de usar sua imagem para disparar ataques. Isso, segundo a artista, é para gerar clique e engajar nas visualizações.

"Gente, ela com certeza tem a fonte da juventude. 'Ela' não vai envelhecer. Absurdo. Uma pessoa que se diz profissional de estética precisa promover o trabalho dela usando a minha imagem", reforçou.

No perfil da esteticista, Gretchen mostrou que a profissional iria dar um curso de tratamentos. "E ainda vai dar curso? Alguém vai querer mesmo? Só se for curso de falta de educação, de falta de sororidade, falta de talento", finaliza a postagem.