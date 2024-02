Gracyanne Barbosa posa de biquíni fininho ao lado de seus cachorros

Gracyanne Barbosa aproveitou o domingo (19) para se refrescar na piscina com seus cachorros e compartilhar o momento com seus seguidores no Instagram. Em um álbum de fotos publicado na rede social, a musa fitness aparece de biquíni amarelo tomando um banho de mangueira.

[instgaram=C3gCM0qODu7]

Além das fotos exibindo sua boa forma, a influenciadora publicou vídeos caindo na água acompanhada de seus bichinhos de estimação, que também pulam na piscina. Na legenda da publicação, Gracyanne escreveu: "Sunday Bumday e a Kira mostrando que é muito esperta e obediente", se referindo à sua cadela.

A publicação rendeu diversos elogios dos seguidores da musa fitness. "Não sei quem roubou mais a cena! A Gra ou a Kira!", brincou uma seguidora. "É muito maravilhosa mesmo", disse outro seguidor.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)