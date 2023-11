Graciele Lacerda, namorada de Zezé Di Camargo, arremata cachorro por R$ 63 mil em leilão

Na noite da última segunda-feira (27), cantor Zezé Di Camargo e sua namorada Graciele Lacerda protagonizaram momentos de carinho durante um leilão beneficente em Goiás. O evento, que contou com a participação de diversas personalidades, tinha o objetivo de arrecadar fundos para obras no Hospital de Câncer Francisco Camargo, em Inhumas.

Graciele surpreendeu a todos ao se encantar por um cachorro que estava prestes a ser leiloado. O compromisso com a causa falou mais alto, e ela arrematou o pet pela quantia de R$ 63 mil. O gesto não só contribuiu para a arrecadação significativa do evento, mas também adicionou um novo membro à família do casal.

Leilão com celebridades

O leilão contou com mais de 100 itens doados por famosos e criadores de animais, todos destinados a angariar fundos para o tratamento do câncer. Zezé Di Camargo, embaixador do projeto, se juntou com outros artistas como Gustavo Lima, Maiara e Maraisa, Chitãozinho, Jorge e Matheus, para contribuir com violões autografados que foram leiloados durante o evento.

Além do universo musical, jogadores como Neymar e Falcão também abraçaram a causa, assinando camisas de futebol a serem leiloadas.

