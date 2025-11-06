Gloria Groove se casa em cerimônia discreta após quase 11 anos de relacionamento

O cantor e ator Daniel Garcia, conhecido nacionalmente por dar vida à drag queen Gloria Groove, se casou nesta quinta-feira (6) com o ceramista Pedro Lopes, com quem mantém um relacionamento há quase 11 anos. A cerimônia, restrita a amigos próximos e familiares, foi realizada em São Paulo.

Nas redes sociais, a artista compartilhou registros do momento, que incluíram a assinatura dos papéis, o bolo de casamento com bonecos representando os noivos e fotos ao lado da cachorra do casal.

Em publicação, Gloria Groove destacou a trajetória do relacionamento e o significado da oficialização. “São quase 11 anos de amor, carinho, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos”, escreveu.

Em outro trecho, a artista dedicou palavras ao marido, ressaltando o vínculo entre os dois. “Meu amor, obrigado por ser minha razão, minha família, meu porto seguro. Com você aprendi que amar é o privilégio de escolher um ao outro todos os dias. O seu jeito de amar é leve, livre, bonito, transparente. Ser amado por você me incentiva a continuar sonhando e realizando”, afirmou.