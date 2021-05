Gilberto, do ‘BBB 21’, vira boneco de Olinda e se emociona: ‘Cachorrada do bem’

O ex-BBB Gilberto Nogueira, popularmente conhecido como ‘Gil do Vigor’, foi homenageado na tarde desta terça-feira, 25, por Pernambuco, ao virar um boneco de Olinda, símbolo cultural do estado de origem do economista, e tradicional nas festas de Carnaval. Em suas redes sociais, ele afirmou estar emocionado com tamanho reconhecimento.

Nos stories do Instagram, Gil publicou uma foto em aparece o boneco gigante vestido com a famosa blusa social rosa que o ex-participante usava no reality show em dia de eliminação, e ficou como um dos símbolos marcados por ele. O ex-BBB disse que estava "chorando" com o feito e que agora faz parte da história de seu povo.

“Me sentir capaz de poder representar algo que me marcou é simplesmente surreal. Agora, mais do que nunca, eu faço parte da história que eu sempre compartilhei e admirei. Meu coração está transbordando de gratidão por todo esse carinho e cuidado”, escreveu, em uma publicação.