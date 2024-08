G Magazine ganha documentário da Globoplay; relembre jogador do Paysandu que foi capa da revista gay

A Globo prepara um documentário sobre a revista G Magazine. A série, que está sendo mantida a sete chaves, ainda não tem nome e está prevista para ser lançada em junho de 2025. De acordo com o F5, os primeiros depoimentos de atores e diretores da publicação começaram a ser gravados nesta semana.

As pessoas que já foram ouvidas, assinaram um contrato de confidencialidade com multa por vazamento de informações. O Observatório da TV informou que toda essa blindagem da produção partiu da alta cúpula da Globo, e inclusive, o documental é visto pela emissora como uma das apostas do Globoplay para o ano que vem.

A G Magazine, que circulou de 1997 a 2013 (foram 176 edições), foi um sucesso editorial e pioneira em mostrar a nudez masculina sem pudores. As primeiras cinco edições foram chamadas de Bananaloca, mas os editores decidiram mudar seu nome por achá-lo pouco atraente.

A revista apostava em estampar nas suas páginas celebridades, mas também investia nos ensaios de atletas de futebol.

Rafael Córdova posou nu na edição comemorativa aos 10 anos da G Magazine. (Reprodução)

O goleiro Rafael Córdova, que atuou no Paysandu na temporada de 2009, realizou seu ensaio para a G Magazine em setembro de 2007. Córdova fez parte da 120ª edição.

Ele estava na capa em comemoração aos 10 anos da revista.

Além dele, posaram nu outros jogadores de futebol: Vampeta, Dinei, Túlio Maravilha, Roger, Bruno Carvalho, Alexandre Gaúcho, Fabiano Borges, Wagner Limeira e Renato Gaúcho.

Em publicação do Observatório da TV, foi dito que série sobre a revista vai contar histórias de bastidores, problemas que alguns artistas enfrentaram com as repercussões dos ensaios e relembrar o impacto que a G Magazine causou a comunidade LGBTQIA+ e até mesmo no mercado dominado pelas tradicionais revistas de nu feminino.

Alexandre Frota, que fez cinco capas, Mateus Carrieri, Latino, Vampeta, Túlio Maravilha, Tony Salles e Rodrigo Phavanello são alguns dos nomes que estão na lista dos entrevistados do documentário.