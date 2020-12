Frank Aguiar aproveita mini férias ao lado da esposa na Praia de Ajuruteua, no Pará

Frank Aguiar, que recentemente mudou o nome artístico para Luz Aguiar, está curtindo uns dias de férias com a esposa, Carolina Santos, na Praia de Ajuruteua, em Bragança, no Pará. O cantor, de 50 anos, tem aproveitado o cenário paradisíaco para fazer lives musicais e registrar várias fotos românticas ao lado de sua companheira.

Na segunda-feira (14), o artista postou um vídeo em seu Instagram, em que aparece passeando pela praia e faz vários elogios ao local.

“Praia de Ajuruteua, uma perfeição da natureza! Olhem só que cenário maravilhoso que mais parece uma pintura feita por Deus. Uma praia que uma energia tão pura e positiva que nos deixa ainda mais conectados com a natureza. Foi aqui nesse cenário lindo que fiz um show especial em Ajuruteua”, escreveu, na publicação.

O compositor organizou no último domingo (13), a partir das 18h, a transmissão de uma live musical, no Youtube, no qual tocou os seus maiores sucessos, e ao fundo os telespectadores puderam contemplar a paisagem da Praia de Ajuruteua.

O cenário romântico e paradisíaco também serviu para ilustrar sequências de fotos do casal, Frank e Carolina. Eles aparecem se beijando e a carregando no colo.

"Mulher que come o meu juízo", brincou ele, em uma das suas postagens.

Os dois se casaram em julho de 2018, após poucos meses de namoro. O cantor tem três filhos de relacionamentos anteriores.