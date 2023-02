Fotógrafo revela que Jô Soares pagou todo o seu tratamento de câncer sem ninguém saber

Ricardo Martins, que trabalhou como fotógrafo de Jô Soares (1938-2022) durante 30 anos, disse que o apresentador do “Programa do Jô” bancou todo o seu tratamento de câncer, em 2010.

“Quem bancou a minha doença foi o Jô Soares, e ninguém sabia disso” revelou em entrevista ao Domingo Espetacular, na Record.

O fotógrafo que acompanhava os bastidores do ex-Globo disse também que não se surpreendeu ao descobrir que o apresentador deixou parte de sua herança aos seus funcionários. “Não me impressionei com ele deixando parte do que tinha para os funcionários. Para quem trabalhava e estava acostumado a conviver.” explicou Ricardo.

VEJA MAIS

Estima-se que o patrimônio de Jô seja de R$ 50 milhões.10% desse valor foi repartido para quatro funcionários: Antonio Roberto Colossi (3,6%); Marlucy de Oliveira Costa (3,2%); Marycleidy de Oliveira Costa (1,6%) e Sebastião Kassen Moreira dos Santos (1,6%).

Além disso, Ricardo comentou sobre outro episódio de bondade de Jô, onde ele ajudou um rapaz a não vender sua coleção de discos raros para conseguir dinheiro.

“Teve um entrevistado que era dono de uma coleção de discos raríssimos, e por causa de uma dificuldade financeira, estava se desfazendo dessa coleção. O Jô perguntou quanto o rapaz queria pela coleção de discos. Ele comprou, mas não ficou com a coleção, ficou com o rapaz. Foi só para ajudá-lo.”, disse ele.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)