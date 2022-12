Causa da morte do humorista Jô Soares é revelada em documento

Desde a morte do humorista e apresentador Jô Soares, aos 84 anos, em agosto deste ano, a causa oficial do óbito ainda não havia sido divulgada. Nesta quinta-feira (22), pela primeira vez a imprensa teve acesso à certidão de óbito. De acordo com o documento, Jô morreu de insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial, um quadro ligado também a sua obesidade. As informações são do site "Notícias da TV".

Uma amiga íntima e ex-produtora do apresentador, Anne Porlan, já havia informado que Jô Soares enfrentava problemas urinários. Mas tanto a família quanto ele sempre quiseram manter discrição sobre a sua saúde.

Porlan contou para a repórter Thaís Luquesi, do "SP1", o que ocasionou a morte do humorista. "Ele morreu de maneira natural, não tinha nenhum problema com a Covid-19, ela [Anne] pediu que isso fosse reforçado", disse a jornalista.