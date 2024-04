Filipe Ret e namorada Agatha Sá são flagrados em beijos apaixonados em praia do Rio de Janeiro; VEJA

O cantor Filipe Ret e a namorada Agatha Sá foram flagrados com beijos quentes em uma praia no Rio de Janeiro no último domingo (21). Os dois foram vistos se beijando muito na praia de São Conrado, Zona Sul da cidade.

Filipe Ret e a namorada Agatha Sá foram flagrados com altos beijos na praia de São Conrado no Rio de Janeiro. A namorada de Filipe Ret - Agatha Sá - que é educadora física e influenciadora digital mostrou o corpo em forma na praia.

Agatha tomou para tomar sol e mexeu no celular, enquanto o rapper jogou uma altinha na praia. Os dois estão juntos há aproximadamente um ano. Agatha é formada em educação física e acumula mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, onde atua como influenciadora fitness e mostra a rotina dos treinos.

A moça utilizou um biquíni de crochê azul e amarelo, Agatha registrou uma selfie na praia com a legenda "praiou". É normal o casal ser visto em cliques quentes e românticos.