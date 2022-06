Filho de ator que interpreta o Levi, em ‘Pantanal’, nasce dentro de carro

Se os telespectadores ficaram surpresos com Giulia Lins, filha de Leandro Lima, o Levi, de ‘Pantanal’, tem surpresa maior: seu filho caçula nasceu dentro do carro.

Flávia Lucini deu à luz a Toni, no último dia 3 de junho. Giulia também nasceu neste mesmo dia, mas há 21 anos.

"Dia 3 de junho se firma como o dia mais especial do ano para mim! Minha mãe, minha filha e meu filho nasceram nesse dia. Toni escolheu o dia e o jeito de nascer, e provou mais uma vez que não temos controle de nada. Não adianta fechar planos e ideias", escreveu o ator no Instagram.

Na rede social, ele não mostrou o rosto de Toni, que apareceu apenas no Fantástico, neste domingo, 5. Porém, Leandro Lima escreveu no seu perfil, na legenda de uma imagem de um chapéu, sobre a chegada do neném.

A irmã Giulia publicou a foto do pequeno.