Filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker recebe alta nesta terça-feira; veja publicação

A filha do surfista Pedro Scooby com a atriz e modelo Cíntia Dicker, internada desde que nasceu, no dia 27 de dezembro, recebeu alta nesta terça-feira (10). Aurora, como foi chamada, passou por três cirurgias e o motivo de sua internação não foi revelado.

O casal comemorou a recuperação da recém-nascida em uma publicação no Instagram. Na postagem, Pedro e Cíntia agradecem a equipe de médicos que fizeram parte do parto e o acompanhamento de Aurora. “Nossa gratidão eterna a vocês”, dizem.

Scooby e Cintia com a filha Aurora (Reprodução / Redes Sociais)

Além disso, a dupla também agradeceu aos fãs e aos amigos e familiares que ajudaram no momento de recuperação da bebê. Nos comentários da foto, que já tem quase 1 milhão de curtidas, Ivete Sangalo, Jojo Todynho, Douglas Silva e outros famosos deixaram mensagens. Confira:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)