Fafá de Belém celebra 50 anos de carreira e revela disco de rock’n roll e projeto para Belém

A cantora Fafá de Belém apresenta a partir desta sexta-feira (25) o espetáculo “Fafá de Belém, A Filha do Brasil” no Theatro da Paz, em Belém, em celebração aos seus 50 anos de carreira. Após registrar alta demanda nas vendas e esgotar os ingressos para os dias 25, 26 e 27, a artista fará um show extra às 16h de domingo (27), véspera do Recírio.

Em entrevista a O Liberal, Fafá falou sobre a expectativa para o show. “Coração na mão, muito emocionada. Ontem, dentro do avião, quando eu soube que tinha esgotado os três dias e que se havia a possibilidade de eu abrir uma quarta sessão, eu chorei muito. Porque são 50 anos de uma carreira muito, muito diferenciada, né? Eu não vou o caminho dos bois, eu não vou o caminho das éguas, eu não vou o que está na moda, eu estou sempre ouvindo coisas. Eu adoro saber o que está do outro lado do muro. Desde criança sempre fui assim, sempre fui muito curiosa. Então, uma carreira, acho que é muito amazônica, porque ela é livre como os nossos rios. Eu nunca me preocupei se a crítica ia gostar, se era pra fazer isso, ou se estava na moda. E nesses 50 anos, lancei muita moda”, disse Fafá.

“Eu fui a primeira cantora a cantar sertanejo em 1991. Cantei Boi Bumbá em 1996. Levei a Amazônia, os cantores, os compositores, desde o primeiro disco. Gravei a Emoriô em 1975, de João Donato e Gilberto Gil, e que era esse ano que foi feita uma releitura por dois DJs de 24 anos e a Emoriô tomou conta do mundo. Eu entendo que a gente tem que fazer o nosso ofício com muita verdade e muita certeza. Não dá para querer ser ninguém, não dá para querer a vida de outra pessoa, porque cada um é muito próprio e só cada um consegue preencher por inteiro, do seu jeito, os seus caminhos. Então chegar a 50 anos de carreira para mim é muito importante e fazer um espetáculo no Theatro da Paz esgotado é muito, muito importante para mim. É um abraço do meu povo, o reconhecimento que estamos juntos. Isso é mais importante que qualquer coisa”, declarou a artista.

“A Filha do Brasil” é o nome da turnê que já passou por várias cidades brasileiras, com um repertório repleto de canções que marcam os 50 anos de carreira de Fafá de Belém. Com mais de 60 músicas lançadas em trilhas sonoras de novelas e especiais de TV. O público vai conferir e cantar junto sucessos como “Coração do Agreste” (novela Tieta), “Filho da Bahia” (novela Gabriela), “Sereia” (Especial Plunct Plact Zoom), “Foi Assim” e “Nuvem de Lágrimas”, além de “Dona”, do Roupa Nova (Novela Roque Santeiro) e “Aguenta Coração”, de José Augusto (Bebê a Bordo).

Fafá de Belém tem um carinho especial pelo repertório de “A Filha do Brasil”, que nasceu em um momento difícil do Brasil, na pandemia, mas resultou em um grande sucesso de público. “Tudo começou com a live de novelas, e ela nasceu da necessidade que eu senti de comunicação entre as pessoas com mais de 60 anos, que estavam presas em casa durante a pandemia. Eu vi acontecer muita coisa para as pessoas jovens, mas eu não me sentia representada pelos shows que estavam acontecendo virtualmente”, conta Fafá. “A live teve uma aderência linda e, dessa recepção, nasceu a ideia de levar o repertório para os palcos”, relembra ela sobre a criação de “A Filha do Brasil”.

Celebrando 50 anos de carreira, Fafá revela que tem muita coisa que gostaria de fazer, inclusive lançar um disco de rock’n roll e que está fazendo um projeto especial para o aniversário de Belém. “Eu tenho um show de rock’n roll, que fiz aqui no gasômetro, eu quero tomar isso num disco. Tem tanta coisa que quero fazer, agora acabei de fazer várias coisas infantis, tem muita coisa pra fazer e tô fazendo no dia 11, 12 de janeiro, tenho uma coisa especial, um projeto especial para Belém, mas não posso falar”, revelou Fafá com exclusividade.

Serviço:

Espetáculo “Fafá de Belém, A Filha do Brasil”

Dias 25 e 26, às 20h. Dia 27, às 16h e às 20h, no Theatro da Paz.

Endereço: Av. da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém - PA

Ingressos disponíveis no site ticketfacil.com ou na Bilheteria do Teatro

Informações: (91) 3252-8602

Meio de Pagamento Oficial: Ourocard (Cliente Ourocard tem 60% de desconto)

Duração do Espetáculo: 2h

Abertura dos portões: 1h antes do evento