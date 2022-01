Ex-mulher de Edson, da dupla com Hudson, fala em sentimentos pelo cantor

Ex-mulher de Edson, da dupla com Hudson, Adriana, usou as redes sociais para desabafar sobre os sentimentos que ainda nutre pelo sertanejo. Os fãs especularam se ela tem vontade de retomar a relação afetiva com Edson após dez anos de separação.

Adriana afirmou que o famoso foi o primeiro amor da vida dela e que sentimentos de verdade nunca acabam.

Edson está casado com a advogada Andrea Cypriano Nunes, desde 2013.