'Estava investigando. Foi um choque', diz ex-affair de atual de Luan Santana

Luã Aramí, ex de Débora Morais, não foi pego de supresa com a notícia de que ela estaria se envolvendo com Luan Santana. Quando a informação ganhou a web, os fãs começaram a repercutir o nome da influenciadora, e acharam também as redes sociais do ex.

No perfil, Luã deixou uma indireta e vários internautas comentaram sobre uma suposta "troca". "Se a vida te dá porrada, devolva com uma risada", escreveu.

Em entrevista ao Gshow, Luã dá a sua versão sobre os fatos e sobre o fim do relacionamento. "Eu já estava desconfiando, na verdade, porque eu estava investigando isso, mas eu acordei com a notícia e foi choque pra mim e pra minha família", disse.

"Tudo poderia ter sido evitado, eu acabei recebendo muitas [mensagens] de todos os estilos e queria agradecer a todo o apoio do Brasil", acrescentou.

Luã agora precisa lidar com a repercussão. Ele contou ainda que tem sido até paquerado, mas que está focado mesmo em seu bem-estar: "Os dias estão sendo bem difíceis e conturbados aqui (...) Acho que nesse momento eu estou evitando sair pouco de casa e tal, para evitar mais comentários".

Luan Santana e Débora foram vistos juntos no último fim de semana, já Luã garante que nessa ocasião eles já estavam separados.