Esposa de Leonardo mostra como ficou a pele do cantor após contrair sarna

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, publicou uma imagem de como está a pele do cantor após ter contraído sarna. Por meio dos stories de seu perfil no Instagram, ela compartilhou com seus seguidores a pele do marido que ficou machucada.

"Tadinho", escreveu Poliana na imagem.







Zé Felipe também pegou sarna. Pai e filho foram diagnosticados após visitarem uma casa que estava abandonada há 10 anos. "Ele (Zé Felipe) acabou de receber um dermatologista aqui numa consulta porque estava coçando demais. Ele foi ver uma casa e a casa está há uns 10 anos abandonada. Ele foi lá e o mato estava batendo aqui (em referência à altura do mato) e foi ele, Leonardo, Thiagão e Gustavo verem a casa", contou Virginia, mulher de Zé.

Zé Felipe contou que pegou sarna na barriga. "Pegou sarna aqui do lado. Vocês não sabem o que é coçar", afirmou. Para tranquilizar os fãs, Virgínia disse que a sarna não é uma doença contagiosa e não há risco de passar para Maria Alice ou mesmo para ela.

Por fim, a influencer agradeceu ao sogro, Leonardo, que não deixou ela ir visitar a casa abandonada como os outros. "Eu preciso agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a Leonardo, porque, se não, eu estaria aqui cheia de sarna", contou.