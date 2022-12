Espírito de Nicette Bruno visitou Marco Ricca no hospital, diz filha

A atriz Beth Goulart, de 61 anos, filha dos atores Nicette Bruno e Paulo Goulart, já falecidos, disse que o espírito da mãe visitou o amigo Marco Ricca, quando ele estava internado no mesmo hospital em que ela estava intubada, pouco antes de falecer de Covid-19, em 2020, aos 82 anos.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Beth declarou que soube pelo próprio Marco que Nicette o visitou várias vezes no leito. "Marco ficou internado no mesmo hospital, só que não era na mesma UTI. E ele me procurou: 'Beth, preciso falar com você, tenho que contar uma coisa para você, sua mãe foi todos os dias me visitar'. Falei: 'Como assim?'. 'Ela estava ótima e dizia: 'Meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui, fique tranquilo. Ela estava ótima, Beth, sorrindo, do jeitinho dela, com aquele passinho dela'".

"Falei: 'Marco, ela não podia ter feito isso, ela estava internada', e ele: 'Beth, não sei explicar para você, mas todos os dias sua mãe ia me visitar no me leito'", completou. Beth acredita que Nicette teve um 'desdobramento espiritual'. "Eu acho que ela teve um desdobramento espiritual. O corpo dela estava ali intubado, mas ela já estava trabalhando espiritualmente. Ela já estava ajudando os doentes ali junto com a equipe médica espiritual. Aquilo, para mim, foi uma comprovação tão forte, tão grande de que ela está bem. Ela não está mais naquele corpo físico, quem ela é e seu espírito estão em um outro plano", explicou.