Erasmo Carlos tem alta de hospital após uma semana internado com Covid-19

O cantor Erasmo Carlos recebeu alta do hospital em que estava internado no Rio de Janeiro. Uma semana após ter sido internado com Covid-19, Erasmo deixou o hospital. A informação foi confirmada por Gil Eduardo, filho do cantor, ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Erasmo Carlos foi hospitalizado no dia 29 de agosto, como uma precaução para acompanhar o quadro de covid-19. O artista não apresentava sintomas graves da doença e já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus.

A mulher de Erasmo, Fernanda Passos, de 32 anos, também se contaminou com a doença, mas está se cuidando em casa.