Em viagem de férias, ex-BBB Victor Hugo é internado às pressas com covid-19

O ex-BBB Victor Hugo precisou ser internado às pressas na cidade de Maceió (AL), no sábado (19), com suspeita de infecção por covid-19. Segundo informação da revista Quem, a assessoria do psicólogo confirmou o teste positivo para a doença. Victor segue internado no Hospital Metropolitano de Alagoas.

Conhecido por sua participação no "Big Brother Brasil 20", Victor Hugo estava passando as férias em um resort em Xingó, no Alagoas. Nas redes sociais, o psicólogo chegou a compartilhar momentos curtindo o local.

Alguns dias antes, Victor Hugo chegou a participar de uma ação com influencers no Rio de Janeiro, que contou com nomes como a também ex-BBB Flay; e Tatiane Melo, namorada do ex-BBB Babu Santama, que também testou positivo para covid-19 recentemente.

Mais encontrinhos

Segundo informação da coluna de Erlan Bastos, Victor Hugo teria participado de mais eventos recentemente. Ele se juntou a Gui Napolitano, Daniel Lenhardt, e Gabi Martins; para uma megalive de Lucas Guimarães com Carlinhos Maia. Em uma festa de Marcela McGowan, Victor Hugo também marcou presença, ao lado de Flay, Bianca Andrade, Gizelly Bicalho, Gui, Daniel e Hariany.

Victor Hugo em ação com influenciadores no Rio (Reprodução)

Victor Hugo em live de Lucas Guimarães (Reprodução)