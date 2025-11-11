Em passagem por Belém, Luciano Huck visita museu e assiste à ópera no Theatro da Paz

O apresentador Luciano Huck, do programa “Domingão”, da TV Globo, esteve em Belém na última segunda-feira (10). Durante a passagem pela capital paraense, o comunicador visitou o Museu das Amazônias, novo espaço cultural, científico e tecnológico localizado no Complexo Porto Futuro II, no Armazém 4.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Durante a visita, Huck conheceu de perto as exposições em cartaz, interagiu com o público e fãs, e conversou com a equipe do museu. À noite, ele acompanhou a estreia internacional da ópera “Juca Pirama”, no Theatro da Paz. As imagens do apresentador em Belém foram compartilhadas pelo jornalista Christian Emanoel nas redes sociais.

Exposições

O Museu das Amazônias está atualmente com duas grandes mostras abertas ao público: “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, inédita na região Norte, e “Ajurí”, uma exposição colaborativa que reúne artistas amazônidas e nacionais.

No térreo, “Amazônia” apresenta cerca de 200 fotografias em preto e branco, resultado de sete anos de expedições de Sebastião Salgado pela floresta. As imagens convidam o visitante a refletir sobre a preservação ambiental e a importância das comunidades originárias. A mostra já passou por cidades como Paris, Londres e São Paulo, e agora chega pela primeira vez à região amazônica.

Entre os destaques do espaço está a Simbiosfera, um globo de LED suspenso entre os pavimentos e assinado pela artista Roberta Carvalho. A obra representa a centralidade da Amazônia no imaginário global. Segundo Roberta, a instalação reflete o espírito coletivo da região: “Acredito muito nessa ideia do caminhar junto”, afirmou.

No mezanino, a exposição “Ajurí” traz obras que valorizam a ancestralidade, a colaboração e o uso de materiais orgânicos típicos das Amazônias, como fibras de coco, taboa e miriti. Um dos pontos centrais é um móbile com mais de 1.500 animais de miriti, produzido por artesãos de Abaetetuba. O conjunto de oito instalações inclui pinturas, vídeos, esculturas e experiências imersivas criadas por artistas do Norte e de outras partes do país.

SERVIÇO:

Durante a COP 30, o Museu das Amazônias (MAZ) em Belém funcionará todos os dias, incluindo quartas-feiras, das 10h às 20h, com a última entrada sendo às 19h. Este horário estendido é válido de 10 a 21 de novembro. A entrada é gratuita.