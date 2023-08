Ed Motta sofre acidente e irá passar dois meses sem andar

Ed Motta, 51, sofreu um acidente doméstico e agora precisará passar dois meses sem andar. Com o tornozelo imobilizado, o músico quebrou o local após cair em casa, no Rio de Janeiro.

A equipe do artista afirmou que ele está bem, mas precisará passar esse tempo com o tornozelo imobilizado para se recuperar plenamente.

Ed Motta precisou cancelar um show em Rio das Ostras (RJ) no último sábado (29) em razão do acidente. Ele se apresentaria no Festival de Inverno e foi substituído por Paulinho Moska.

