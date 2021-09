Dono de fortuna bilionária, Thiaguinho fundou um império e surpreendeu a todos

O cantor Thiaguinho, de 37 anos, faturou R$ 2 bilhões neste ano de pandemia, divulgou recentemente a Forbes. O novo bilionário do país agitou a internet nos últimos dias e deixou muita gente de boca aberta ao descobrir que, além de um cantor de sucesso, ele é, também, um grande gestor e empresário.

O espanto do público e fãs pelas gordas cifras do cantor é compreensível, já que ele não costuma ostentar. Thiaguinho sempre teve uma vida discreta nas redes sociais, mesmo quando era casado com a atriz Fernanda Souza e morava numa mansão no Rio de Janeiro. Hoje ele vive em São Paulo, perto da família, e administra uma empresa com 210 funcionários. Sua irmã, Ellen Barbosa, é sua sócia na empresa.

Thiaguinho nasceu em Presidente Prudente (SP) e ficou famoso em 2002, quando participou do reality musical “Fama”. Ele foi o quarto eliminado do programa, mas seu talento chamou atenção do público.

O cantor começou a mostrar que é um bom gestor em 2016, quando rompeu com o escritório do qual fazia parte e passou a gerir sua carreira, investindo R$ 52 milhões na própria gravadora. Daí, foi só pôr “um pagodinho para relaxar”, ou melhor, faturar, alçando novos voos empresariais.

Atualmente, na dele, ele gosta de sair com Neymar, Bruninho, Rafael Zilu e amigos. As raras vezes aparece em uma lancha ou jatinho.

Hoje, além dos shows e direitos autorais, grande parte da renda do artista vem de altos contratos de publicidade assinados durante a pandemia. Thiaguinho fechou atualmente parceria com uma marca americana de calçados esportivos, na qual assina a criação de uma linha exclusiva de produtos, além de representar marcas com itens de higiene oral, creme hidratante, bebida energética e uma grande empresa de investimentos.