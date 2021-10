Diogo Nogueira e Paolla Oliveira surgem vestidos de branco em cartório e fãs especulam casamento

O cantor Diogo Nogueira e Paolla Oliveira despertaram a curiosidade dos internautas ao surgir, no último final de semana, usando roupas claras em um cartório da Barra da Tijuca, no Rio. Muitos fãs começaram a especular a possibilidade dos pombinhos terem se casado em sigilo. As informações são do colunista Leo Dias.

Em nota, a assessoria do sambista negou a possibilidade de matrimônio. De acordo com a equipe, o artista e Paolla teriam procurado o órgão apenas por questões pessoais. Diego e a atriz teriam apenas assinado uma união estável, que não necessariamente altera o status civil deles.