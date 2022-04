Deborah Bloch comemora formatura do filho e altura impressiona fãs

Deborah Bloch comemorou como uma boa mãe orgulhosa a formatura do filho Hugo Anquier. Ela compartilhou a notícia com os seguidores na segunda-feira, 25, mas o que chamou a atenção foi a altura do rapaz, que mede 2 metros.

Hugo acaba de se formar nos Estados Unidos, e nas fotos compartilhadas pela atriz, é possível observar que o rapaz puxou ao pai, o chef Oliver Anquier, no quesito altura.

"Graduação! Bacharel em Artes em Game Design. Muito orgulho de você", escreveu ela na legenda da foto. Veja:

Deborah vive atualmente com o marido João Nuno Martins, um português. O casal vive junto na zona sul do Rio de Janeiro desde 2018. Antes, a atriz foi casada com o chef Oliver Anquier, com quem teve dois filhos, Júlia e Hugo.