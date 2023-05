Daiane dos Santos conquista nota 10 em apresentação de funk no ‘Dança dos Famosos’

Daiane dos Santos fez sucesso no ‘Dança dos Famosos’ do último domingo (07) em uma performance de funk ao lado de Daniel Norton, coreógrafo do programa.

No programa, a ex-ginasta fez uma apresentação memorável ao som de ‘Ensaio das Maravilhas’, música de Pedro Sampaio e Thaysa Maravilha, que a fez alcançar a liderança na categoria feminina do quadro. Após a dança, Daiane foi elogiada pelos jurados, incluindo Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo que definiram a dança como ‘histórica’, e Susana Vieira e Glória Pires, que deram nota máxima para a participante.

Já na internet, a coreografia viralizou e fez com que os internautas relembrassem as habilidades de Daiane. “Estabeleceu um novo nível no Dança dos Famosos” e “Assisti esse vídeo umas 10 vezes, e não tô nem brincando” foram alguns dos comentários elogiando a gaúcha. Em seu perfil no Instagram, Daiane agradeceu pelo carinho e principalmente ao coreógrafo Daniel, seu parceiro de dança.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)