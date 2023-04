Cunhada de Eloá critica Sonia Abrão por declaração sobre o caso: ‘Cruel’

Cíntia Pimentel, a cunhada de Eloá - morta no mais longo sequestro da história do país -, criticou a apresentadora Sonia Abrão, após a famosa afirmar que “faria tudo de novo” na cobertura do caso. Na ocasião, a comunicadora entrevistou ao vivo o sequestrador, Lindemberg Alves, e Eloá por telefone, e foi acusada de intervir nas negociações entre o suspeito e a polícia, e espetacularizar o crime.

“Na entrevista, ela [Sonia] até diz que não tem problemas em se desculpar, se precisasse. De todas as pessoas envolvidas nesse caso, ela falar disso com orgulho é triste. A Eloá tinha a vida inteira pela frente”, criticou.

“Ainda não sei se isso chegou até a minha sogra, mas a declaração dela causa muita dor. Dizer que faria tudo de novo é cruel. Chego à conclusão de que, para alguns, a audiência midiática vale muito mais do que a vida de outra pessoa”, continuou.

Em seguida, Cíntia desabafou que acreditava no arrependimento de Sonia Abrão. “Acreditávamos que ela tinha se arrependido, principalmente pelo silêncio ao longo destes 15 anos, não sei se um dia ela refletirá mais sobre o assunto", concluiu.

"Linha Direta"

O sequestro e o assassinato de Eloá Cristina, em Santo André (SP), que ocorreu em 2008, será lembrado no retorno do “Linha Direta”, que retorna à programação da Globo no dia 4 de maio, após 15 anos. O caso será retratado logo no programa de reestreia.