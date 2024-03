Mulher ameaça e picha carro de musa do OnlyFans após ciúmes do marido

A produtora de conteúdo erótico Mari Oliveira revelou em seu Instagram que estava recebendo ameaças e teve seu carro pichado pela esposa ciumenta de um de seus assinantes. A influenciadora compartilha sua rotina fitness e ensaios sensuais nas redes sociais. Com a plataforma do OnlyFans, Mari chega a faturar cerca de R$ 50 mil por mês com seus nudes e vídeos íntimos.

"Não é minha culpa, vocês estão culpando a pessoa errada, seu marido é que gasta dinheiro comigo. Vai pichar o carro dele, não o meu", desabafou a influenciadora em seus stories. Ela ainda destacou que algumas esposas pegam os celulares dos maridos e, quando descobrem que os parceiros assinam o conteúdo de Mari, tentam atacá-la de toda forma.

Mari explicou que foi à academia e deixou o carro estacionado nas proximidades. Ao voltar, encontrou o veículo pichado com a palavra "put*" no capô.

"Ontem eu recebi a mensagem de uma mulher casada reclamando que o marido tinha assinado meu OnlyFans e hoje encontro meu carro desse jeito. Não é a primeira vez. Já disse que não é minha culpa, mas o pior não é isso. Como ela sabia qual era o meu carro? Não sei se ela me viu, como ela soube? Com certeza estava me perseguindo", lamentou.

"Ela disse que era para eu bloquear o marido dela ou iria vir pessoalmente me fazer excluí-lo do meu OnlyFans. Mas não sei quem é o cara", revelou. Ela disse que fez um B.O. de dano ao patrimônio e ressaltou que não pode ser responsabilizada ou sofrer qualquer represália por homens comprometidos que assinam seus conteúdos. "Não dá para levar a culpa por cada cara casado que assina meu OnlyFans, é o que mais tem na plataforma. As mulheres que fiquem de olho nos seus maridos. Já falei e repito, não tive culpa alguma nessa", finalizou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)