Denise Rocha defende homens que assinam onlyfans: 'Não é traição'

Denise Rocha, de 39 anos, chamou a atenção no Instagram após lançar uma caixa de perguntas e se posicionar sobre os homens casados que assinam OnlyFans. A influenciadora começou a discutir o tema em resposta a uma pergunta sobre se a assinatura do OnlyFans por parte de uma pessoa casada poderia ser considerada traição. Denise afirmou sem hesitação: "Assinar o conteúdo do OnlyFans não é traição!".

Para Denise, a questão é clara: “A maioria das pessoas que assinam o OnlyFans fazem pelo simples fato de admirarem a beleza e terem conversas interessantes, não há envolvimento emocional genuíno”.

“É importante entendermos que os relacionamentos evoluíram”, enfatizou a influencer. “O que era considerado traição no passado pode não ser mais nos dias de hoje. É preciso uma comunicação aberta e honesta para definir os limites de cada relacionamento”.

Em janeiro deste ano, Denise compartilhou que investe aproximadamente 20 mil reais por mês em suas produções de conteúdos. De acordo com ela, são aproximadamente 3600 fotos mensais e mais de 200 horas de vídeos gravados. Ela pode passar até 14 horas consecutivas dedicada à produção de conteúdo para seus assinantes.

“Não é fácil como falam a produção de conteúdo”, enfatizou Denise. “Tenho um gasto mensal alto com locação de diversos ambientes, produção de looks, maquiador e fotógrafo. Tudo feito com muito carinho para eles. As plataformas são como qualquer outro empreendimento; é a minha empresa, e quanto mais invisto, mais obtenho o retorno almejado.”, explicou.