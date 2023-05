Caso Larissa Manoela: atriz rompe laços com a mãe e inicia nova fase profissional; entenda

A atriz, Larissa Manoela rompeu laços profissionais com a mãe, Silvana Tarques, e embarca em uma nova jornada da carreira. De acordo com a jovem, ela vai assumir o papel de empresária independente. Após uma parceria de 18 anos, a renomada atriz informou a decisão pelas redes sociais para revelar essa importante decisão aos seus seguidores.

"A gestão da minha carreira agora está em minhas próprias mãos. Desde o ano passado, mais precisamente no início de dezembro, venho assumindo as responsabilidades comerciais relacionadas ao meu percurso profissional e decidi tornar-me minha própria empresária", explicou Larissa.

Como parte dessa transformação, a atriz também anunciou a fundação de sua própria empresa, a Mimalissa, responsável por gerenciar todos os seus contratos. Dessa forma, ela terá o controle total sobre as decisões referentes à sua carreira a partir de agora. Larissa revelou que essa mudança surgiu a partir dos resultados positivos obtidos em suas parcerias anteriores com diferentes marcas, incluindo sua própria operadora de celular, a LariCel.

VEJA MAIS

"Sempre tive interesse na área de gestão de carreira. Gosto de me envolver em todos os projetos nos quais estou envolvida, então assumir esse papel faz muito sentido para mim e foi uma evolução natural. Os universos artístico e comercial caminham juntos", enfatizou.

Com o olhar voltado para o futuro, Larissa Manoela está empenhada em seus novos projetos no setor audiovisual, incluindo seu próximo filme intitulado "Traição entre Amigos". Essa nova fase marca um importante capítulo na carreira de Larissa Manoela, demonstrando sua maturidade e determinação em assumir o comando de seu próprio caminho artístico. Os fãs aguardam ansiosos por suas futuras realizações e projetos que prometem surpreender e encantar o público, enquanto ela continua a deixar sua marca na indústria do entretenimento.