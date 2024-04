Carol Nakamura renova o bronze com biquíni vermelho e encanta seguidores

Carol Nakamura, 40 anos, arrancou suspiros dos seguidores, na manhã desta quinta-feira (18), ao publicar novas fotos no Instagram, no perfil que acumula mais de 2 milhões de fãs. Nas imagens, Carol aparece radiante em um biquíni beachwear vermelho com detalhes bordados, aproveitando o sol para renovar o bronzeado. "A minha piscina está quase pronta, mas eu já estou aproveitando pra pegar um solzinho", escreveu ela na legenda da publicação.

[instagramC556ekxrZQJ]

As fotos renderam milhares de curtidas e comentários elogiando a ex-bailarina do Faustão. "Cada dia mais linda", "A mulher mais linda do mundo" e "Musa" foram apenas alguns dos muitos elogios recebidos por Carol.

VEJA MAIS

Recentemente, a atriz passou por um procedimento estético no bumbum e mostrou o resultado nas redes sociais. Carol disse que tinha um pequeno desnível muscular no bumbum e que isso sempre a incomodou. "Um detalhe me incomoda há tempo e fiquei fingindo que não me incomodava. O meu bumbum começa bonitinho e, no final dele, ao invés dele ter aquele acabamento redondinho, ele tem um desnível muscular bem leve, mas que me incomoda e eu sempre deixei passar", desabafou ela no Instagram.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)