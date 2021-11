Cantora Valesca Popozuda é internada com pneumonia bacteriana, revela colunista

A funkeira Valesca Popozuda foi diagnosticada com uma pneumonia bacteriana grave e está internada, desde o último domingo (7), no Hospital Norte D’Or, no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, a cantora chegou ao hospital com fortes dores no peito e insuficiência respiratória. Pela gravidade do caso, Valesca está sem previsão de alta.

Ainda segundo o colunista, a carioca está sendo bem assistida na unidade hospitalar.