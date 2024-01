Cantor sertanejo debocha de quarto de hotel e acaba expulso

O cantor Jads, da dupla Jads e Jadson, foi convidado a se retirar de um hotel em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, após publicar um vídeo em seu Instagram falando mal do quarto em que estava hospedado. Nos stories, o sertanejo debocha do fato de ter uma cortina escondendo a parede. Ele chamou o hotel de “cafofo” e brincou com a situação da cortina:

“E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news”, disse o sertanejo no vídeo.

O cantor sertanejo mostrou uma cortina que cobre a parede, em vídeo no seu Instagram (Redes sociais)

A mídia foi vista pelo dono do hotel, Edilton Gomes, que expulsou Jads. Em entrevista ao portal G1, o empresário afirmou que fotos e vídeos da hospedagem foram enviadas para a equipe do cantor, e que eles aceitaram a estrutura do quarto antes da viagem. Quando a dupla chegou, Jads pediu à equipe para que fosse transferido para outro quarto “sem barulho”, e assim a equipe o fez, colocando-o em um quarto utilizado para ‘guardar colchões’.

Edilton lamentou a situação, mas que não ia aceitar a exposição: “Na hora que eu vi as críticas do Jads, pedi para eles se retirarem do hotel. A gente precisa, mas não podemos aguentar humilhação dos outros”. O dono do hotel também afirmou que teve prejuízo com a estadia dos sertanejos no local, já que outras pessoas cancelaram suas estadias ao verem o vídeo do cantor.

A saída de Jads do hotel foi acompanhada pela Polícia Militar de Minas Gerais.Edilton contou ainda Jads prometeu a ele e à PM que iria fazer uma retratação, tanto no palco quanto nas redes, o que não aconteceu.

Em nota, a assessoria do cantor afirmou que tudo não passou de uma brincadeira. O empresário Ninho informou que "todos estão de férias e não irei incomodar os artistas, nosso produtor e equipe por causa de um vídeo simples descontraído, sem maldade alguma".