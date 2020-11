Cantor que sofreu acidente tem morte cerebral confirmada

O cantor e radialista Giovanni Accioly, de 33 anos, teve a morte cerebral confirmada pelo pronto-socorro de Rio Branco, onde permanecia em coma.

Giovanni teve traumatismo craniano. Ele bateu o carro que dirigia contra uma carreta estacionada em frente ao antigo hospital, no interior do Acre, no último domingo (1).

O pai informou a morte do filho pela rede sociai. "Equipe médica acaba de nos informar sobre a confirmação da morte encefálica do nosso Giovanni Accioly. Neste momento, ele chegou ao céu onde encontrou sua mãe esperando junto com Deus. O céu neste instante está em festa com uma contagiante alegria do meu GG", lamentou.

"Amanhã (quinta, 5) vamos conversar com a família pra ver a questão da doação, qual o procedimento e também preparar toda a logística para levarmos ele para Tarauacá e fazermos uma grande despedida na nossa cidade", disse emocionado.