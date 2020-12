Bruna Marquezine aparece nua usando apenas um chapéu e encanta seguidores

Bruna Marquezine deixou os seguidores babando ao publicar um nude na sua conta do Instagram. Na imagem, ela apareceu usando apenas um chapéu e cobrindo os seios com o braço esquerdo.

Além do registro divulgado nos “Stories” do Instagram, a artista publicou duas fotos em que posou utilizando o mesmo chapéu. Os fãs elogiaram as imagens nos comentários da postagem.

"Aff, muito gata", disse a também atriz Julia Dalavia. "Essa foto merece um quadro tamanha a perfeição", opinou um dos seguidores. "Sempre perfeita", reforçou outro. "Rainha dos esquimós", brincou um terceiro admirador.