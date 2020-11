Britney Spears diz a fãs preocupados que está 'ótima'

LOS ANGELES - A estrela pop Britney Spears procurou tranquilizar os fãs preocupados com sua saúde mental, dizendo: "nunca estive mais feliz".

Spears, cujos assuntos profissionais e pessoais são controlados pelo pai desde 2008, publicou um vídeo no Instagram no qual tratou das reportagens persistentes segundo as quais não está bem.

"Sei que tem havido muitos comentários e muitas pessoas dizendo muitas coisas diferentes a meu respeito, mas só quero que vocês saibam que estou ótima", disse a cantora de 38 anos no vídeo na segunda-feira. "Nunca estive mais feliz na minha vida", acrescentou.

Um grupo de fãs pequeno, mas barulhento, lançou a campanha #FreeBritney, que almeja encerrar uma curadoria ordenada por um tribunal que entrou em vigor quando Britney sofre um colapso mental cerca de 12 anos atrás.

O grupo acredita que a intérprete de "Womanizer" está sendo mantida como prisioneira em sua casa na área de Los Angeles e que está enviando sinais cifrados nos quais implora para ser libertada através de suas redes sociais, que normalmente consistem em selfies ou dança.

Outros fãs ficaram alarmados com postagens repetidas das mesmas fotos, aparentemente tiradas anos atrás, no Instagram.

Britney retomou a carreira depois do colapso, mas se internou brevemente em uma clínica de saúde mental no ano passado e não se apresenta em público desde outubro de 2018.