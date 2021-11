Avião com Camilla de Lucas tem 'falha técnica' e antecipa o pouso

A ex-BBB Camilla de Lucas passou por um momento de tensão em um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. O avião teve problemas técnicos quando estava chegando no Rio e precisou antecipar o pouso para descer em outro aeroporto da Cidade Maravilhosa. A influenciadora que estava acompanhada pelo noivo Mateus Ricardo publicou um vídeo em uma rede social para falar sobre o ocorrido na aeronave.

"Passando mal, me tremendo. Estou mais calma... Estava vindo de São Paulo para o Rio, levei um susto no avião. Sempre falo que tenho muito medo de avião... Lá em cima, enquanto a gente estava no voo, os comissários informaram que a gente não ia mais descer no Santos Dumont, ia ter que descer no Galeão porque a aeronave teve um problema técnico. Enquanto a gente está lá em cima, eles só falam que é um problema técnico e a gente não sabe direito o que acontece. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu estou muito nervosa", relatou.

Enquanto Camilla entrou em desespero, o noivo Mateus continuou brincando com o celular sem se importar. "O mundo se acabando, o povo toda hora chamando os comissários para tentar saber o que estava rolando, e ele [Mateus Ricardo, seu noivo] jogando jogo no celular como se nada tivesse acontecido! Eu toda com a mão me tremendo, puxando o braço dele, agarrando a mão dele desesperada e ele... Eu olhava para ele e falava assim: Mateus, você está entendendo o que está acontecendo?", afirmou Camilla.