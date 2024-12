Ator Art Evans morre aos 82 anos

O ator norte-americano Art Evans morreu, no último sábado (21), aos 82 anos. Famoso pelos papéis em “Duro de Matar 2” (1990) e “A História de um Soldado” (1984), como Leslie Barnes e Wilkie, respectivamente, o astro sofria de diabetes. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

VEJA MAIS

Babe Evans, viúva de Art, lamentou a morte do marido e pediu respeito. “Estamos com o coração partido em compartilhar que Art faleceu. Por favor, respeite nossa privacidade neste momento. Um memorial para família e amigos ocorrerá em uma data ainda ser divulgada. Obrigado”, disse em comunicado. O falecimento do ator foi confirmada pela publicitária Erica Huntzinger à revista Variety.

Mesmo sem a divulgação da causa da morte, o obituário de Art Evans afirma que ele “faleceu em paz” e “cercado pela família”.