Asoka Makeup: Juliana Paes revive Maya e viraliza nas redes sociais

Juliana Paes surpreendeu os fãs ao participar da trend "Asoka Makeup" e compartilhar sua versão nas redes sociais, na manhã deste sábado (4). A atriz se caracterizou como Maya, sua personagem da novela "Caminho das Índias", da TV Globo de 2009.

"Foi daqui que pediram a volta da Maya? Ahahahaha Nunca pensei que Asoka Makeup fosse algo tão difícil de fazer, gente! Que isso? Mas o que vocês pedem que eu não faço, né?", escreveu a atriz.

O vídeo já possui mais de 200 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas no Instagram. Com a música "San Sanana", de Akla Yagnik, a atriz se juntou a influenciadoras de diversos países que estão criando tutoriais inspirados nas maquiagens do sul da Ásia.