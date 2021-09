Andréia Horta anuncia que casamento com Marco Gonçalves acabou e virou ‘bela amizade’

O casamento de Andréia Horta e Marco Gonçalves chegou ao fim após dois anos de relacionamento. Na última quarta-feira (15), a atriz utilizou as redes sociais para comunicar os fãs sobre a decisão do casal. As informações são do portal UOL.

Em uma publicação feita no Instagram, Andréia compartilhou uma foto dela ao lado do ex-marido e afirmou que apesar de não estarem mais juntos, eles seguem sendo bons amigos.

“Fomos muito felizes juntos. Tudo o que aprendi com ele seguirá aqui comigo! Hoje, muitas vezes olho o mundo como ele me ensinou. Que bom agora ter você em minha vida, sermos amigos, saber que estamos aqui um para o outro, pois o que é o amor sem uma bela amizade? O casamento acabou, mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito”, escreveu, na legenda da publicação.

