Amber Heard demite equipe durante julgamento contra Johnny Deep

O julgamento de Johnny Depp e da ex-mulher dele, Amber Heard, iniciado no último dia 11 de abril, na corte de Fairfax, estado da Virginia, continua dominando as manchetes americanas. Os dois atores se processam mutuamente por difamação, após ela tê-lo acusado publciamente de agressão. Segundo o site "Daily Mail", Amber demitiu toda a equipe de assessoria de imprensa e de relações públicas às vésperas das sessões em que ela irá depor. O motivo é que a ex-Sra Depp não gostou das manchetes sobre a repercussão do caso.

Durante vários dias, Depp prestou depoimento sobre o relacionamento que teve com Amber e a versão dele foi amplamente repercutida na imprensa, sem que a versão dela tenha espaço.

Amber já contratou uma empresa para cuidar da imagem pública dela, a Shane Communications, ainda de acordo com o site americano.

Já o portal "New York Post" afirma que, com a mudança, a atriz espera conseguir manchetes mais favoráveis à versão dela sobre os conflitos conjugais que teve com Deep.

O julgamento deve durar ainda três semanas, pelo menos.