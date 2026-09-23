Alane mostra fotos com Francisco Gil e registra 'rivalidade' entre Remo e Flamengo

A “rivalidade” no futebol é enfrentada dentro de casa. Com Alane e Francisco Gil não é diferente. Ela, torcedora do Clube do Remo, e ele, do Flamengo, os dois precisaram torcer pelos seus times na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A.

A imagem foi divulgada pela paraense em publicação na rede social Instagram com registros referentes ao mês de setembro. Entre fotografias de praia, festival e viagem, foram incluídos registros com o namorado em que ela veste a camisa do Remo e ele a camisa do Flamengo.

As equipes jogaram no dia 6 de setembro de 2026, no Estádio Mangueirão. O Flamengo venceu por 1 a 0 em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com gol marcado por Samuel Lino aos 64 minutos.

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"Setembro rolou tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Mas foi lindo!", escreveu como legenda da postagem. As imagens foram compartilhadas no Instagram, onde a ex-BBB reúne 4,2 milhões de seguidores.

Vale lembrar que Francisco Gil também já torceu pelo Remo. Alane já levou o amado para uma partida do seu clube no Mangueirão e o cantor, que é colecionador de camisas de clube de futebol, tem algumas peças do time azulino. Os dois já assistiram juntos um RexPa pela Série B de 2025. O confronto entre Remo e Paysandu terminou com vitória do Remo por 3 a 2. O casal comemorou o resultado.

Alane e Francisco Gil (Reprodução)