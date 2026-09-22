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Rick previu própria morte? Fala sobre Marília Mendonça viraliza nas redes

Trecho de entrevista voltou a circular nas redes após confirmação da morte do sertanejo

Hannah Franco
fonte

Rick teve fala sobre Marília Mendonça resgatada após acidente (Divulgação)

Uma declaração antiga de Rick, da dupla com Renner, sobre a morte de Marília Mendonça voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do cantor em um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

O artista foi encontrado morto após a aeronave em que estava desaparecer na segunda-feira (21). Os destroços foram localizados na região de Urubici, na Serra Catarinense.

Na entrevista, Rick comentava a morte de Marília, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em novembro de 2021. Ao lembrar da cantora, o sertanejo falou sobre a quantidade de planos e sonhos que ela ainda tinha e destacou como a morte pode acontecer de forma inesperada.

“Quando o cara está doente, alguma coisa desse tipo, você já fica meio preparado... Mas a Marília não. Uma pessoa cheia de vida, 26 anos de idade, toda uma carreira pela frente, sonhos a se realizar... De repente vai embora, e foi embora como eu falei, um ser humano, mas foi o talento, toda musicalidade. Só Deus sabe o que essa mulher ainda ia fazer pela música, com tudo que ela poderia viver. Mas é aquele negócio: há um tempo também perdemos o Cristiano Araújo, perdemos tantos outros artistas, e a vida é isso aí... amanhã pode ser nós, pode ser qualquer outro artista”, disse Rick.

Na sequência da entrevista, o cantor pediu que os fãs também orassem pela família e pelos amigos de Marília Mendonça.

“Orar, pedir que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares e pedir que Ele a coloque num bom lugar. Tenho certeza que uma pessoa como ela, com a musicalidade dela, com tanta coisa boa, fala tanto de amor, acho que Deus deve ter um lugar especial para pessoas como ela”, afirmou.

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O trecho passou a ser compartilhado novamente depois da confirmação da morte de Rick. Nas publicações, internautas relacionaram a declaração feita pelo cantor em 2021 com o acidente que provocou a própria morte.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda de um avião em uma cachoeira na região de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Também morreram no acidente o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Rick morreu em acidente de helicóptero

Rick morreu nesta terça-feira (22), após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira e foi localizada na região de Urubici.

Além do cantor, outras quatro pessoas morreram no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Após a confirmação da morte, a equipe de Rick e Renner publicou uma nota nas redes sociais lamentando a perda.

“Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data”, diz o comunicado.

A equipe também destacou a trajetória do artista na música sertaneja e agradeceu as mensagens recebidas durante as buscas pela aeronave. Informações sobre o velório e a despedida do cantor ainda seriam divulgadas posteriormente.

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rick e renner

Marília Mendonça
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