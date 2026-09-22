Rick previu própria morte? Fala sobre Marília Mendonça viraliza nas redes

Uma declaração antiga de Rick, da dupla com Renner, sobre a morte de Marília Mendonça voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do cantor em um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

O artista foi encontrado morto após a aeronave em que estava desaparecer na segunda-feira (21). Os destroços foram localizados na região de Urubici, na Serra Catarinense.

Na entrevista, Rick comentava a morte de Marília, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em novembro de 2021. Ao lembrar da cantora, o sertanejo falou sobre a quantidade de planos e sonhos que ela ainda tinha e destacou como a morte pode acontecer de forma inesperada.

“Quando o cara está doente, alguma coisa desse tipo, você já fica meio preparado... Mas a Marília não. Uma pessoa cheia de vida, 26 anos de idade, toda uma carreira pela frente, sonhos a se realizar... De repente vai embora, e foi embora como eu falei, um ser humano, mas foi o talento, toda musicalidade. Só Deus sabe o que essa mulher ainda ia fazer pela música, com tudo que ela poderia viver. Mas é aquele negócio: há um tempo também perdemos o Cristiano Araújo, perdemos tantos outros artistas, e a vida é isso aí... amanhã pode ser nós, pode ser qualquer outro artista”, disse Rick.

Na sequência da entrevista, o cantor pediu que os fãs também orassem pela família e pelos amigos de Marília Mendonça.

“Orar, pedir que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares e pedir que Ele a coloque num bom lugar. Tenho certeza que uma pessoa como ela, com a musicalidade dela, com tanta coisa boa, fala tanto de amor, acho que Deus deve ter um lugar especial para pessoas como ela”, afirmou.

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O trecho passou a ser compartilhado novamente depois da confirmação da morte de Rick. Nas publicações, internautas relacionaram a declaração feita pelo cantor em 2021 com o acidente que provocou a própria morte.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda de um avião em uma cachoeira na região de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Também morreram no acidente o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Rick morreu em acidente de helicóptero

Rick morreu nesta terça-feira (22), após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira e foi localizada na região de Urubici.

Além do cantor, outras quatro pessoas morreram no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Após a confirmação da morte, a equipe de Rick e Renner publicou uma nota nas redes sociais lamentando a perda.

“Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data”, diz o comunicado.

A equipe também destacou a trajetória do artista na música sertaneja e agradeceu as mensagens recebidas durante as buscas pela aeronave. Informações sobre o velório e a despedida do cantor ainda seriam divulgadas posteriormente.