CCXP24 divulga preços iniciais de ingressos e novo tipo de credencial; confira

A CCXP anunciou, nesta terça-feira (09), os valores do primeiro lote de ingressos da edição deste ano, que acontecerá entre os dias 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo, na zona sul da capital (SP). Além dos valores, a convenção brasileira de cultura pop preparou um novo tipo de credencial para o evento.

O novo modelo anunciado pela CCXP se chama "Epic Pass", que garante acesso a benefícios durante os quatro dias de evento, à "Spoiler Night" com um acompanhante, fila preferencial, uma foto ou autógrafo com um dos artistas convidados para o evento deste ano.

Nas redes sociais, a convenção também divulgou aos fãs a vinda do ator Matt Smith, conhecido por seus papéis em “Doctor Who”, “The Crown” e “A Casa do Dragão”. Os tickets que dão acesso ao evento estão disponíveis no site oficial.

Confira os valores do primeiro lote:

quinta-feira: 05/12 - Meia-entrada R$ 160,00, Social R$ 210,00, Inteira R$ 320,00;

sexta-feira: 06/12 - Meia-entrada R$ 180,00, Social R$ 230,00, Inteira R$ 360,00;

sábado: 07/12 - Meia-entrada R$ 240,00, Social R$ 290,00, Inteira R$ 480,00;

domingo: 08/12 - Meia-entrada R$ 240,00, Social R$ 290,00, Inteira R$ 480,00;

Quatro dias: Meia-entrada R$ 740,00, Social R$ 890,00, Inteira R$ 1.480,00;

Epic Pass: Inteira: R$ 2.300,00.