CCBEU completa 70 anos e traz ao público sessão especial do filme Perdidos na Noite

A programação especial em comemoração aos 70 anos do Centro Cultural Brasil–Estados Unidos (CCBEU) traz ao público de Belém uma edição especial do Cine CCBEU, resgatando uma de suas atividades culturais mais queridas pelo público paraense. No dia 16 de setembro, às 18h30, será exibido o clássico norte-americano Midnight Cowboy, traduzido no Brasil como Perdidos na Noite, filme vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1970 e marco do cinema mundial.

VEJA MAIS

O Cine CCBEU foi, durante décadas, uma das programações mais aguardadas da agenda cultural de Belém, reunindo cinéfilos, estudantes e apreciadores de arte para sessões que iam além do entretenimento, promovendo reflexão, debate e troca de experiências. Nesta edição especial, a iniciativa retorna como parte das celebrações de sete décadas de atuação da instituição, reafirmando o compromisso do CCBEU em valorizar a cultura e o diálogo entre diferentes expressões artísticas.

A escolha de Midnight Cowboy não foi por acaso. Dirigido por John Schlesinger, o longa retrata a improvável amizade entre Joe Buck (Jon Voight), um jovem que deixa o interior em busca de sucesso em Nova York, e Enrico “Ratso” Rizzo (Dustin Hoffman), um homem marginalizado que enfrenta a dura realidade das ruas. Com atuações marcantes e um retrato sensível da solidão e da busca por sonhos, o filme se tornou um marco cultural e o único classificado como “Rated X” a conquistar o Oscar de Melhor Filme.

“O Cine CCBEU fez parte da vida cultural de Belém por muitos anos, e trazê-lo de volta nesta data tão especial é uma forma de homenagear nossa história e nosso público. Midnight Cowboy é uma obra que fala de amizade, esperança e superação, temas que também dialogam com a trajetória do CCBEU”, afirma a presidente do CCBEU, Ana Celeste Franco.

"Midnight Cowboy" (br: Perdidos na Noite) é um filme norte-americano lançado em 1969, dirigido por John Schlesinger e estrelado por Jon Voight e Dustin Hoffman. O longa é baseado no romance homônimo de James Leo Herlihy, e ficou marcado por seu realismo cru, abordagem ousada de temas tabus para a época e por ser o único filme com classificação X (atualmente seria equivalente a um R ou 18 anos) a ganhar o Oscar de Melhor Filme.

Joe Buck (Jon Voight) é um jovem ingênuo do Texas que decide se mudar para Nova York com a ambição de se tornar um "cowboy de luxo", ou seja, um acompanhante masculino para mulheres ricas e solitárias. No entanto, a realidade da cidade é bem diferente de seus sonhos: ele logo se vê sem dinheiro, sem abrigo e completamente deslocado.

Em meio à sua luta pela sobrevivência, Joe conhece Ratso Rizzo (Dustin Hoffman), um vigarista doente e manco que também tenta sobreviver nas ruas. Apesar das diferenças, os dois formam uma amizade improvável e desenvolvem uma relação de cumplicidade e afeto, em uma jornada marcada por pobreza, solidão e a dura face da marginalização urbana.

Serviço:

Cine CCBEU Especial – Midnight Cowboy (Perdidos na Noite)

Data: 16 de setembro

Hora: 18h30

Local: CCBEU – Travessa Padre Eutíquio, 1309 - Batista Campos

Ingressos gratuítos: www.sympla.com.br/evento/especial-cine-ccbeu/3103706

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (91) 3221-6116