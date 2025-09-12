Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

CCBEU completa 70 anos e traz ao público sessão especial do filme Perdidos na Noite

“O Cine CCBEU fez parte da vida cultural de Belém por muitos anos”, lembra a presidente do CCBEU, Ana Celeste Franco

O Liberal
fonte

"Midnight Cowboy é uma obra que fala de amizade, esperança e superação”, afirma a presidente do CCBEU, Ana Celeste Franco (Reprodução/ Perdidos na Noite)

A programação especial em comemoração aos 70 anos do Centro Cultural Brasil–Estados Unidos (CCBEU) traz ao público de Belém uma edição especial do Cine CCBEU, resgatando uma de suas atividades culturais mais queridas pelo público paraense. No dia 16 de setembro, às 18h30, será exibido o clássico norte-americano Midnight Cowboy, traduzido no Brasil como Perdidos na Noite, filme vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1970 e marco do cinema mundial.

VEJA MAIS

image Exposição ‘Olhares Amazônicos’ chega ao CCBEU Belém destacando diversidade e riqueza cultural
A mostra pode ser visitada pelo público em geral a partir do dia 16 de agosto, de segunda a sexta, das 10h às 17h

image Sean Penn entra como produtor em 'Manas', filme sobre o Marajó e cotado ao Oscar 2026
Longa de Marianna Brennand já venceu 26 prêmios internacionais e pode representar o Brasil no Oscar

image Dustin Hoffman é acusado de assediar jovem em set de filmagem
Em coluna do jornal 'Hollywood Reporter', Anna Graham Hunter relatou o ocorrido nos anos 1980.

O Cine CCBEU foi, durante décadas, uma das programações mais aguardadas da agenda cultural de Belém, reunindo cinéfilos, estudantes e apreciadores de arte para sessões que iam além do entretenimento, promovendo reflexão, debate e troca de experiências. Nesta edição especial, a iniciativa retorna como parte das celebrações de sete décadas de atuação da instituição, reafirmando o compromisso do CCBEU em valorizar a cultura e o diálogo entre diferentes expressões artísticas.

A escolha de Midnight Cowboy não foi por acaso. Dirigido por John Schlesinger, o longa retrata a improvável amizade entre Joe Buck (Jon Voight), um jovem que deixa o interior em busca de sucesso em Nova York, e Enrico “Ratso” Rizzo (Dustin Hoffman), um homem marginalizado que enfrenta a dura realidade das ruas. Com atuações marcantes e um retrato sensível da solidão e da busca por sonhos, o filme se tornou um marco cultural e o único classificado como “Rated X” a conquistar o Oscar de Melhor Filme.

“O Cine CCBEU fez parte da vida cultural de Belém por muitos anos, e trazê-lo de volta nesta data tão especial é uma forma de homenagear nossa história e nosso público. Midnight Cowboy é uma obra que fala de amizade, esperança e superação, temas que também dialogam com a trajetória do CCBEU”, afirma a presidente do CCBEU, Ana Celeste Franco.

"Midnight Cowboy" (br: Perdidos na Noite) é um filme norte-americano lançado em 1969, dirigido por John Schlesinger e estrelado por Jon Voight e Dustin Hoffman. O longa é baseado no romance homônimo de James Leo Herlihy, e ficou marcado por seu realismo cru, abordagem ousada de temas tabus para a época e por ser o único filme com classificação X (atualmente seria equivalente a um R ou 18 anos) a ganhar o Oscar de Melhor Filme.

Joe Buck (Jon Voight) é um jovem ingênuo do Texas que decide se mudar para Nova York com a ambição de se tornar um "cowboy de luxo", ou seja, um acompanhante masculino para mulheres ricas e solitárias. No entanto, a realidade da cidade é bem diferente de seus sonhos: ele logo se vê sem dinheiro, sem abrigo e completamente deslocado.

Em meio à sua luta pela sobrevivência, Joe conhece Ratso Rizzo (Dustin Hoffman), um vigarista doente e manco que também tenta sobreviver nas ruas. Apesar das diferenças, os dois formam uma amizade improvável e desenvolvem uma relação de cumplicidade e afeto, em uma jornada marcada por pobreza, solidão e a dura face da marginalização urbana.

Serviço:

Cine CCBEU Especial – Midnight Cowboy (Perdidos na Noite)

Data: 16 de setembro

Hora: 18h30

Local: CCBEU – Travessa Padre Eutíquio, 1309 - Batista Campos

Ingressos gratuítos: www.sympla.com.br/evento/especial-cine-ccbeu/3103706

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (91) 3221-6116

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Perdidos na Noite

CCBEU faz 70 anos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

12.09.25 13h00

CULTURA

Valéria Paiva lança clipe ‘Sou do Norte’ e celebra 40 anos de carreira musical

Audiovisual é produzido pela filha da cantora paraense e traz participação especial da aparelhagem Rubi

12.09.25 9h00

PROGRAMAÇÃO

Cinema espanhol, cultura baiana e lenda amazônica chegam à tela do Cine Líbero Luxardo; confira

Programação reúne Mostra de Cinema Espanhol, “3 Obás de Xangô” e a exibição especial de “Boiuna”

11.09.25 22h24

EITA"

Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

10.09.25 22h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

12.09.25 13h00

Por pouco!

Ligação impediu Michael Jackson de morrer no 11 de setembro; entenda

Cantor tinha reunião marcada no World Trade Center, mas se atrasou após passar a madrugada após uma ligação

11.09.25 23h58

MÚSICA

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho levam Dominguinho a Belém em janeiro de 2026

O projeto nasceu da vontade de unir diferentes gêneros musicais em uma atmosfera leve e envolvente

12.09.25 12h51

CULTURA

Valéria Paiva lança clipe ‘Sou do Norte’ e celebra 40 anos de carreira musical

Audiovisual é produzido pela filha da cantora paraense e traz participação especial da aparelhagem Rubi

12.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda