CazéTV diz que já adotava mudanças recomendadas por Conar, após suspensão de anúncios de bets

A CazéTV afirmou, neste sábado, 27, que já vinha colocando em prática as mudanças recomendadas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), que emitiu liminar suspendendo testemunhais de bets no canal do YouTube durante as transmissões da Copa do Mundo de 2026.

"Reforçamos que toda a publicidade veiculada pela CazéTV observa a legislação brasileira, as diretrizes do Conar e é realizada exclusivamente com operadoras licenciadas e autorizadas pelo Ministério da Fazenda", disse a CazéTV, em nota.

O Conar abriu processos através de queixas de consumidores para analisar as propagandas de KTO, Betnacional e Bet365 nas transmissões da emissora da LiveMode, a única a ter todos os jogos da Copa 2026.

A mudança na abordagem da CazéTV com relação à publicidade de bets veio após diversas críticas de consumidores, que chegaram até influenciadores e foi até o âmbito político, com parlamentares se posicionando em suas redes sociais. O Ministério da Justiça chegou a abrir uma investigação para averiguar suposta "publicidade abusiva", conforme mostrou o Estadão.

"O relator deferiu medida liminar ontem (26/6), recomendando a sustação da divulgação dos anúncios objetos das respectivas representações, considerando a presença de uma combinação de elementos indicativos de infração aos referidos princípios, além dos potenciais impactos da divulgação. Embora as ofertas objeto dos anúncios em análise já tenham expirado, versando sobre jogos em transmissões ao vivo, a recomendação indica associação possivelmente irregular, constituindo relevante baliza até a apreciação de mérito da matéria. Após oportunidade de manifestação das partes, o caso será levado para análise de mérito pelo Conselho de Ética", diz o Conar, em comunicado.

Entenda o caso

A interação e "call to action" de membros das transmissões com os patrocinadores é algo comum na CazéTV, que envolve as marcas nos discursos de outras empresas com as quais tem parceria, como do ramo de alimentos ou bebidas alcóolicas.

O ofício que cita a abertura da averiguação é assinado pelo diretor substituto do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Daniel Amaral Nunes Carnaúba. Ele cita registros audiovisuais nos quais se verifica a veiculação de ações publicitárias relacionadas a apostas de quota fixa, realizadas nas bets.

A pasta cita três episódios para justificar a abertura do procedimento de averiguação. Todos, segundo o ministério, vão além da mera veiculação de propaganda e apontam abuso na divulgação com mensagens que estimulam os espectadores a fazer apostas estimulados por promessas de maiores ganhos.

Na partida entre Argentina e Áustria, nesta segunda-feira, 22, houve a divulgação de odds (valor do multiplicador de recompensa em caso de acerto de aposta) majoradas de R$ 3 para R$ 4. Comentaristas da CazéTV destacaram que a Betnacional ofereceria ao apostador uma "segunda chance", "reforçando a atratividade da oferta e incentivando a adesão imediata à promoção anunciada", indica o ofício.

Durante pausa de hidratação na partida entre Inglaterra e Gana, nesta terça-feira, 23, o ofício destaca a publicidade da Betnacional em que narrador Galvão Bueno incentiva os espectadores a "colocar a paixão em jogo", pedindo que acessem o site da operadora ou entrem via QR Code na tela. Na ação, ele também divulga uma oportunidade promocional exclusiva relacionada à partida.

O terceiro episódio relatado na manifestação ocorreu no jogo entre Uruguai e Cabo Verde, no domingo, 21, com incentivo para espectadores apostarem usando a plataforma KTO.

Exclusividade da CazéTV despertou 'ira' dos concorrentes

Na Copa do Mundo de 2026, a CazéTV é o único veículo que transmite todos os 104 jogos com exclusividade, enquanto a Globo detém os direitos de 57 partidas, e o SBT - em parceria com a N Sports - terá mostrado 32 confrontos ao fim do Mundial.

A exclusividade de jogos e protagonismo da CazéTV tem despertado um embate nas redes sociais, seja por usuários, como até dos próprios envolvidos. A Globo chegou a lançar uma campanha incentivando as pessoas a comprarem antena digital para ver a Copa, se apoiando no "gritar gol antes", já que a tecnologia do streaming faz com que a transmissão no YouTube tenha delay de alguns segundos, se comparada à antena.

Casimiro Miguel, rosto da CazéTV e sócio da LiveMode - empresa dona do canal - rebateu dizendo: "Tem gente que vai sintonizar a antena e não vai achar o jogo, hein?"

VEJA NA ÍNTEGRA OS COMUNICADOS DE CONAR E CAZÉTV

Nota do Conar

O CONAR abriu no final da tarde de quinta-feira (25/6) três representações, a partir de queixa de consumidor, para analisar ações de merchandising em transmissões dos jogos da Copa do Mundo exibidas no canal CazéTV, para as anunciantes KTO, Betnacional e Bet365, com ofertas de modalidades específicas de apostas, vocalizadas por apresentadores e comentaristas. As representações questionam principalmente se o teor dos anúncios levaria a erro sobre a informação essencial da oferta, da possibilidade e probabilidade de ganho, podendo infringir o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) e a legislação em vigor.

Conforme referido pelo relator das representações, o CONAR estabeleceu, em dezembro de 2023, capítulo específico de regras para a publicidade de apostas, o Anexo "X" do CBAP, reconhecendo o caráter da atividade, de impacto junto ao consumidor e sujeita a restrições, devendo os anúncios do segmento manterem-se centrados nos princípios de:

- transparência (clareza e ostensividade do caráter comercial).

- apresentação verdadeira da oferta (abstendo-se de induzir a erro sobre a possibilidade de ganho).

- responsabilidade social (abstendo-se de estímulo ao exagero, comportamento irresponsável ou pressão para apostar).

- informação sobre a restrição e o impacto da atividade (frases obrigatórias).

- proteção de públicos vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes.

O relator deferiu medida liminar ontem (26/6), recomendando a sustação da divulgação dos anúncios objetos das respectivas representações, considerando a presença de uma combinação de elementos indicativos de infração aos referidos princípios, além dos potenciais impactos da divulgação. Embora as ofertas objeto dos anúncios em análise já tenham expirado, versando sobre jogos em transmissões ao vivo, a recomendação indica associação possivelmente irregular, constituindo relevante baliza até a apreciação de mérito da matéria. Após oportunidade de manifestação das partes, o caso será levado para análise de mérito pelo Conselho de Ética.

Nota da CazéTV

A direção do CONAR

As mudanças implementadas pela CazéTV nos últimos dias na forma como realiza ativações de marcas de apostas já vão ao encontro dos pontos destacados pelo CONAR.

Recebemos a manifestação com tranquilidade e responderemos ao órgão dentro do prazo estabelecido, detalhando as medidas que já adotamos.

Acreditamos que o mercado de apostas esportivas no Brasil ainda está em processo de amadurecimento e que esse debate contribui para a evolução das práticas do setor. Foi com esse espírito que decidimos adotar um novo padrão para ativações desse segmento.

Reforçamos que toda a publicidade veiculada pela CazéTV observa a legislação brasileira, as diretrizes do CONAR e é realizada exclusivamente com operadoras licenciadas e autorizadas pelo Ministério da Fazenda.