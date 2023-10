Cartola recebe homenagem do Google; aniversário de 115 anos

O cantor e compositor Cartola completaria 115 anos nesta quarta-feira (11) se estivesse vivo. Com um legado reconhecido nacionalmente, o fundador da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro, recebeu uma homenagem do Google, com um doodle – alteração temporária na logo, com fatos sobre o homenageado – onde é possível ouvir a canção “Preciso me encontrar”.

Considerado um dos maiores nomes da música popular nacional, o artista está sendo homenageado pela plataforma de busca, que disponibilizou uma de suas músicas para ser ouvida pelos internautas: "Preciso me encontrar".

Cartola se estabeleceu no morro da Mangueira aos 11 anos. Na adolescência criou o bloco de carnaval “Bloco dos Arengueiros”, que depois se tornou a "Estação Primeira", fazendo referência à primeira parada dos trens que saiam do subúrbio.

O gênio do samba também foi homenageado no teatro, com o espetáculo Musical “Cartola – O Mundo é um Moinho”, idealizado pelo ator e produtor Jô Santana, com dramaturgia de Artur Xexéo.

Cartola faleceu aos 72 anos, no dia 30 de novembro de 1980, devido à saúde debilitada e também por conta de um câncer na tireóide. Até seus últimos momentos ele passou no morro da Mangueira, ao lado da esposa Dona Zica.