Carl Weathers, ator de “Rocky” e “The Mandalorian”, morre aos 76 anos

O ator norte-americano Carl Wathers morreu nesta quinta-feira (1). Conhecido pelo seu papel de destaque em “Rocky", de 1976, e da série “The Mandalorian”, a família do artista confirmou o falecimento nesta sexta-feira (2) em um comunicado. A causa da sua morte ainda não foi divulgada.

“Ele morreu pacificamente dormindo. (...) Carl era um humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixa uma marca inegável e é reconhecido no mundo todo e através de gerações. Ele foi um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado”, afirmou a família.

Legado do ator

Nascido em 1948 no estado Louisiana, nos Estados Unidos, Carl Weathers antes de ser ator foi jogador de futebol americano. Já em sua extensa carreira de ator, ele trablhou em mais de 75 filmes e séries de TV. Um de seus grande destaques foi com o papel de boxeador campeão, Apollo Creed, em "Rocky, um lutador" (1976), personagem pelo qual ficaria eternizado na história do cinema. Ele também ficou conhecido por atuações em "O Predador" (1987) e em "Um maluco no golfe" (1996).

Nos últimos anos, tinha papel fixo no elenco da série "The Mandalorian", do universo "Star Wars". Ao longo das quatro temporadas lançadas até o momento, apareceu em nove episódios como Greef Karga, um dos principais aliados do protagonista.