Cantora Jhemily Costa lança a música ‘Duvideodó’ na próxima segunda (15)

A cantora e compositora Jhemily Costa lançará, na próxima segunda-feira (15), o arrocha “Duvideodó” em todas as plataformas digitais de música. Com quatro anos de estrada, a paraense está entre os artistas que mais se destacaram no interior do Estado nos últimos anos. Depois de várias apresentações em eventos particulares e casas de shows, tocando hits que vão do forró ao piseiro, a artista escreve uma nova página na carreira com o lançamento da sua primeira canção autoral.

Jhemily conta que promete tornar seu público ainda maior com sua música autoral, a canção fará parte do repertório das suas apresentações, que integra sucessos de cantores reconhecidos no cenário nacional. “Dia 15 de maio vou lançar minha primeira música autoral, chama-se: ‘Duvideodó’. É um arrocha romântico que promete bastante, fala da vida de um casal que está se separando, mas que nunca vai esquecer um ao outro”, antecipou a cantora. A canção estará disponível nos sites Sua Música, YouTube e Spotify.

Com ‘setlist’ sempre atualizado em seus shows, a cantora envereda por ritmos variados, como pisadinha, brega, carimbó, xote, melody, entre outros. Durante as apresentações, ela é acompanhada por sua equipe, formada pelo tecladista Zezinho dos Teclados, o sanfoneiro Davi, o guitarrista Matheus, o baixista Rafael, além do técnico de iluminação “P10” e o produtor musical Koala Alves.

Início da carreira

A artista começou sua trajetória musical aos 25 anos de idade, com a dupla "Emily e Jhemily", no entanto, com o passar do tempo, ela decidiu iniciar a sua carreira solo, acreditando que com fé e disciplina alcançaria seus objetivos, levando música e alegria por onde ela passar. Na infância, a paraense já pensava em ser artista e, com as crianças do seu antigo bairro, criou uma banda onde fazia cover da cantora Joelma. Nessa época, Jhemily ficou conhecida como "Joelma mirim".

Serviço

Lançamento da música ‘Duvideodó’

Dia: 15 de maio

Onde: plataformas digitais de música

Redes sociais da artista: jhemilycosta (Facebook), jhemilycostaoficial (Instagram) e Jhemily Costa (Youtube)