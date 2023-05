Cantora Jessica Gaignoux indica três filmes marcantes da saga 'Star Wars'

No último dia 4 de maio se comemorou o Dia de Star Wars, famosa franquia de filmes que ainda continua com sucesso mesmo após o primeiro filme ter sido lançado no final dos anos 90. A franquia reúne fãs em todo o mundo, muitos deles cresceram assistindo aos filmes e adaptações desse universo.

Jessica Gaignoux, é uma paraense de 26 anos, que atua como cantora e social media. Com o amor pela arte desde muito nova, a artista tinha o desejo de fazer cinema aos 17 anos.

Fã de Star Wars, ela conheceu a franquia quando tinha apenas 9 anos de idade, por influência do irmão que também era fã. “Ele [o irmão] era louco pela saga. Na época tínhamos Lego, quadrinhos e jogos da saga, além dos dvds. Depois que cresci resolvi assistir novamente e me apaixonei mais ainda, tanto que coloquei o user do Instagram com a referência do filme “padawan” que significa “aprendiz de Jedi” e até hoje tem gente que pensa que é meu sobrenome”, conta a jovem.

Nesta segunda-feira (8), Jessica veio ao Grupo O Liberal indicar três filmes da saga que para ela são os mais marcantes e que valem a pena serem assistidos.

Em primeiro lugar está o longa “A Vingança dos Sith”, que é o terceiro filme da saga, disponível no Disney Plus.

O filme apresenta o protagonista Anakin, antes conhecido como esperança, agora corrompido pelo ódio. “As batalhas icônicas são encontradas desse episódio, mestre Yoda contra Darth Sidious, Anakin contra seu mestre Obi-wan. Além de inúmeras batalhas e reviravoltas que deixam a boca aberta. Se você gosta de histórias dramáticas com morte, choro, traição, efeitos especiais e muita luta mas sem perder a esperança, esse filme é perfeito pra você! Eu amo um bom drama”, afirma ela.

A segunda indicação é o quinto filme da saga, “O império contra-ataca”, também disponível no Disney Plus.

O episódio aborda o universo após três anos da morte de Luke Skywalker. “Esse roteiro leva os personagens ao limite, além de trazer uma batalha incrível do bem e do mal tanto no espaço como em terra. É perceptível também a mudança de motivação dos personagens, Luke e Darth Vader. Se você gosta de reviravoltas, muita fantasia, romance e um bom drama familiar, esse filme é pra você!”, indica a cantora.

Outro filme que está no Top 3 de Jessica é o quarto filme, intitulado como “Uma nova esperança”. O longa aborda a vida dos personagens e a trajetória de cada um quando se conheceram. “O filme também relata a história de outros personagens como Han Solo, Chewbacca e possui cenas icônicas que vão desde a libertação da princesa, aprendizado do uso da força e destruição da estrela da morte, além de mostrar criaturas jamais vistas.Se você gosta de romance, comédia, heroísmo, luta, amizade, lealdade e muitas aventuras, você vai gostar desse filme,” afirma ela.

Jessica ainda conta que o motivo por gostar tanto da saga é o fato dela apresentar tamanha diversidade. “A real é que a saga toda é incrível, muito rica em personagens, idiomas, povos, cultura, fantasia, romance, comédia, batalhas, efeitos especiais, com uma história extremamente empolgante e envolvente. É muito difícil escolher um top três pela infinidade de detalhes. É um universo!”, conclui.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)