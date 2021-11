Cantor sertanejo Thiago Costa ainda aguarda por cirurgia no braço e família pede doações de sangue

O cantor Thiago Costa continua internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, na Grande Belém, como informou a assessoria do sertanejo em nota. O artista está fazendo medicações, tomou mais uma bolsa de sangue A+, está consciente, no oxigênio e o estado de saúde é estável.

Ainda segundo a nota, o cantor fará uma cirurgia no braço direito (que quebrou) programada para esta terça (16) mas vai depender dos resultados dos exames pré-cirúrgicos que ainda serão realizados. No instagram do cantor, a equipe pede que amigos e fãs doem sangue tipo A+ em nome do cantor.

VEJA MAIS